Seçim Pusulası: 2024 Yerel Seçim Oy Pusulası Sıralaması

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. YSK tarafından yayınlanan karara göre propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçim pusulası ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, oy pusulası kaç zarf olacak? İşte pusulası renkleri ve partilerin sıralamasıOY PUSULASI RENKLERİ NELER, KAÇ ZARF VERİLECEK?Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise o sandıkta oy kullanabilecek.Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yaşayanlar: Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti,Büyükşehir olmayan illerde yaşayanlar: Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek.Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek:-BEYAZ: Büyükşehir Belediye Başkanlığı,-TURUNCU: İl Genel Meclisi üyeleri,-MAVİ: Belediye Başkanları,-SARI: Belediye Meclisi üyeliği seçimleri için.Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.OY PUSULASI UZUNLUĞUÖzellikle büyükşehirlerde aday sayısı çok olduğu için haliyle pusulalar da uzun.- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanan pusula 97,-Ankara için hazırlanan 79,- İzmir için hazırlanan ise 86 cm. uzunluğunda.Yani seçmenin asıl sınavı kabinde; sabırla pusulayı katlamak, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek (yoksa oyunuz geçersiz sayılabilir) ve 4 pusulayı da aynı MÜHÜRLÜ zarfa sığdırmak olacak.
OY PUSULASI SIRALAMASI 2024YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini; ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmama kararıyla birlikte kuraya 35 partinin katılacağını söyledi. Yener, devam eden süreçte seçime katılan siyasi partilerden Büyük Türkiye Partisi'nin, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğini ve kura çekimine bu isimle katıldığını bildirdi.İşte kura çekimine göre siyasi partilerin pusuladaki sıralaması:AK Parti - 1İYİ Parti - 2Sol Parti - 3Büyük Birlik Partisi - 4Memleket Partisi - 5Anavatan Partisi - 6Demokratik Sol Parti (DSP) - 7Yeniden Refah Partisi - 8Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 9Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 10Anadolu Birliği Partisi - 11Zafer Partisi - 12Halkın Kurtuluş Partisi - 13Türkiye Komünist Hareketi - 14Bağımsız Türkiye Partisi - 15Gelecek Partisi - 16Yeni Türkiye Partisi - 17Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 18Emek Partisi - 19Hüda-Par - 20Hak ve Özgürlükler Partisi - 21Ocak Partisi - 22Adalet Birlik Partisi - 23Demokrat Parti - 24Güç Birliği Partisi - 25Millet Partisi - 26Milli Yol Partisi - 27Adalet Partisi - 28Genç Parti - 29Aydınlık Demokrasi Partisi - 30Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 31Türkiye ve İşçi Partisi (TİP) - 32Saadet Partisi - 34Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti) - 33Vatan Partisi - 35
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