Seçim Pusulası: 2024 Yerel Seçim Oy Pusulası Sıralaması

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. YSK tarafından yayınlanan karara göre propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçim pusulası ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, oy pusulası kaç zarf olacak? İşte pusulası renkleri ve partilerin sıralaması

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir

Belediyesi

sınırlarında yaşayanlar: Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti,

Büyükşehir

olmayan illerde yaşayanlar: Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek.

Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek:

-BEYAZ: Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

-TURUNCU: İl Genel Meclisi üyeleri,

-MAVİ: Belediye Başkanları,

-SARI: Belediye Meclisi üyeliği seçimleri için.

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Özellikle büyükşehirlerde aday sayısı çok olduğu için haliyle pusulalar da uzun.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanan pusula 97,

-Ankara için hazırlanan 79,

- İzmir için hazırlanan ise 86 cm. uzunluğunda.





Yani seçmenin asıl sınavı kabinde; sabırla pusulayı katlamak, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek (yoksa oyunuz geçersiz sayılabilir) ve 4 pusulayı da aynı MÜHÜRLÜ zarfa sığdırmak olacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini; ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmama kararıyla birlikte kuraya 35 partinin katılacağını söyledi. Yener, devam eden süreçte seçime katılan siyasi partilerden Büyük Türkiye Partisi'nin, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğini ve kura çekimine bu isimle katıldığını bildirdi.

İşte kura çekimine göre siyasi partilerin pusuladaki sıralaması:

AK Parti - 1

İYİ Parti - 2

Sol Parti - 3

Büyük Birlik Partisi - 4

Memleket Partisi - 5

Anavatan Partisi - 6

Demokratik Sol Parti (DSP) - 7

Yeniden Refah Partisi - 8

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 9

Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 10

Anadolu Birliği Partisi - 11

Zafer Partisi - 12

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Türkiye Komünist Hareketi - 14

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Gelecek Partisi - 16

Yeni Türkiye Partisi - 17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 18

Emek Partisi - 19

Hüda-Par - 20

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

Ocak Partisi - 22

Adalet Birlik Partisi - 23

Demokrat Parti - 24

Güç Birliği Partisi - 25

Millet Partisi - 26

Milli Yol Partisi - 27

Adalet Partisi - 28

Genç Parti - 29

Aydınlık Demokrasi Partisi - 30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 31

Türkiye ve İşçi Partisi (TİP) - 32

Saadet Partisi - 34

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti) - 33

Vatan Partisi - 35