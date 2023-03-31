Seçim görevleri ne zaman belli olur? 2023 YSK 14 Mayıs kararları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Seçim görevlilerinin belirleneceği tarih detayı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından takvim içerisinde yayımlandı. İşte, o konu hakkında bazı bilgilerYSK'nın yayımladığı seçim takviminde görevlendirmeler hakkında şu bilgiler yer alıyor;İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e girilmesi, (Saat 15.00),İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarakbelirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi