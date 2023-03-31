Haber Tarihi: 31 Mart 2023 12:42 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 12:42

Seçim görevleri ne zaman belli olur? 2023 YSK 14 Mayıs kararları

Seçim görevleri ne zaman belli olur sorusu,14 Mayıs arihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde görev almak isteyen kamu görevlilerinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, seçim görevleri ne zaman belli olur? İşte, seçim takviminde yer alan bilgilere göre seçim görevlerinin belli olacağı tarih bilgisi

Seçim görevleri ne zaman belli olur? 2023 YSK 14 Mayıs kararları
Abone Ol
Seçim görevlilerinin belirleneceği tarih detayı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından takvim içerisinde yayımlandı. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SEÇİM GÖREVLERİ NE ZAMAN BELİRLENECEK?


YSK'nın yayımladığı seçim takviminde görevlendirmeler hakkında şu bilgiler yer alıyor;

İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e girilmesi, (Saat 15.00),

İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak
belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

EYT maaşları Eylül'de mi yatacak? İlk EYT emekli maaşı ne zaman yatacak? Gündem EYT maaşları Eylül'de mi yatacak? İlk EYT emekli maaşı ne zaman yatacak?
Galatasaray ile Adana Demirspor 38. randevuda Galatasaray Galatasaray ile Adana Demirspor 38. randevuda
CANLI: Ahmet Nur Çebi konuşuyor Beşiktaş CANLI: Ahmet Nur Çebi konuşuyor
Galatasaray, yeni seri peşinde! Galatasaray Galatasaray, yeni seri peşinde!
Seçim görevleri ne zaman belli olur? 2023 YSK 14 Mayıs kararları Gündem Seçim görevleri ne zaman belli olur? 2023 YSK 14 Mayıs kararları
Derbide iki takım da siftah peşinde koşacak Fenerbahçe Derbide iki takım da siftah peşinde koşacak
Ercan Güven: 'Hükmen maçlar yazı tura ile belirlensin' Futbol Ercan Güven: "Hükmen maçlar yazı tura ile belirlensin"
Trabzonspor'un en büyük kozu Edin Visca! Trabzonspor Trabzonspor'un en büyük kozu Edin Visca!
Osman Şenher: 'TFF'yi kulüpler mi idare ediyor?' Spor Toto Süper Lig Osman Şenher: "TFF'yi kulüpler mi idare ediyor?"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eyüpspor'da Ryan Babel krizi! Bin pişman oldular
2
Acun Ilıcalı bir kulüp daha alıyor
3
Kim Min-Jae, özür diledi
4
Murat Sancak'tan Riva'ya Şansalan çıkarması
5
Avrupa'da Sacha Boey kapışması
6
Vitor Hugo'nun ardından ikinci ayrılık kapıda!
7
Ljajic: "Neden kadro dışı kaldım bilmiyorum"

SON HABERLER

yukarı ok