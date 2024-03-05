Haber Tarihi: 05 Mart 2024 10:59 - Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 10:59

Seçim görevi iptal edilir mi, nasıl iptal edilir? 2024

Seçim görevi nasıl iptal edilir sorusu pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Seçim görevinin iptali kararı, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınmaktadır. İşte, seçim görevi hakkında detaylı bilgiler

Seçim görevi iptal edilir mi, nasıl iptal edilir? 2024
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Seçim görevinin iptali için, görevi veren ilçe seçim kuruluna başvurmanız gerekir. Bu başvurunun durumuna göre seçim göreviniz iptal edilebilir. Sandık kurulu görevleri, 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir.

SEÇİMDE MEMUR ÜYENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Sandık çevresinde düzenin sağlanması memur üye olarak sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise yine memur üye olarak bina sorumlusuna ait olacak. Aynı zamanda sandık kurulu görevleri de memur üyenin sorumlulukları arasında yer alacak.

SEÇİM SANDIK GÖREVİNE GİDİLMEZSE NE OLUR?

Ülkemizde 5 senede bir gerçekleşen yerel seçimlerin yanı sıra 4 senede bir ise genel seçim yapılmaktadır. YSK tarafından birçok vatandaşın sekteye uğramaması adına görevlendirmeler yapılmaktadır. Seçimde görev alacaklar sandık görevlisi, sandık başkanı ve üyeleri olarak belirlenir. görev dağılımı sonrasında birçok kişi görevine gitmemektedir. Bu durumun herhangi bir cezası yoktur.

SEÇİM SANDIK GÖREVİNE GİTMEME CEZASI

Düzenli olarak gerçekleşen seçimler, 298 numaralı Seçim Yasasının 22. ve 23. maddelerine göre uyarlanmaktadır. Bu yasa içeriğinde sandık kurul üyeleri ve sandık başkanlarının görev günü yapması gerekenler ve seçim günü sandık başında olmamasına para cezası verilmektedir. Seçim günü haklı sebep olmadan görevinin başına sandıkta bulunmamasında 50 günden az olmamak şartı ile idari para cezasına tutulur. Aynı zamanda seçim günü oy kullanmayan vatandaşlara da 22 TL para cezası kesilmektedir.
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