Saz mı Caz mı şarkısı kimin? Saz mı Caz mı Çağla'nın mı?

2016'da Sinan Akçıl'la düet yaptığı "Pardon" şarkısıyla adını daha geniş kitlelere duyuran başarılı pop sanatçısı Çağla, 2 yıl aradan sonra Gülşen'in 1996 yılında seslendirdiği ve video kliplendirdiği "Saz mı Caz mı?" adlı şarkıyı yorumladı.
Gülşen'in 1996 yılında yayımlanan ''Be Adam'' albümünde yer alan video klibinde sıklıkla döneme özel birbirinden renkli görsel efektler kullanılmıştır. Sözleri Serap Turgay, müziği ise Özkan Turgay'a ait şarkının yönetmenliğini Serdar Gençalp üstlenmiştir. Saz Mı, Caz Mı Şarkı Sözleri
Yanımdaki yanımda,
Karşımdaki canımda,
Uzaktasın uzakta
Ah kara sevdalar, çeken bilir acısını
Seven sürer sefasını oooo
Oralarda mevsim yaz mı?
Bu nameler saz mı, caz mı?
Benim gönlüm kar mı, buz mu?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim ay!
Kimlere sorayım hişt!
Nerelere gideyim?
Teselliler ney mi, mey mi?
İçiyorsak sebebi belli
Söylenenler hayır mı, şer mi?
Bilemiyorum ki,nerden bileyim ay!
Kimlere sorayım hişt!
Nerelere gideyim?
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