Saz mı Caz mı şarkısı kimin? Saz mı Caz mı Çağla'nın mı?

2016'da Sinan Akçıl'la düet yaptığı "Pardon" şarkısıyla adını daha geniş kitlelere duyuran başarılı pop sanatçısı Çağla, 2 yıl aradan sonra Gülşen'in 1996 yılında seslendirdiği ve video kliplendirdiği "Saz mı Caz mı?" adlı şarkıyı yorumladı.Gülşen'in 1996 yılında yayımlanan ''Be Adam'' albümünde yer alan video klibinde sıklıkla döneme özel birbirinden renkli görsel efektler kullanılmıştır. Sözleri Serap Turgay, müziği ise Özkan Turgay'a ait şarkının yönetmenliğini Serdar Gençalp üstlenmiştir.Yanımdaki yanımda,Karşımdaki canımda,Uzaktasın uzaktaAh kara sevdalar, çeken bilir acısınıSeven sürer sefasını ooooOralarda mevsim yaz mı?Bu nameler saz mı, caz mı?Benim gönlüm kar mı, buz mu?Bilemiyorum ki, nerden bileyim ay!Kimlere sorayım hişt!Nerelere gideyim?Teselliler ney mi, mey mi?İçiyorsak sebebi belliSöylenenler hayır mı, şer mi?Bilemiyorum ki,nerden bileyim ay!Kimlere sorayım hişt!Nerelere gideyim?