Sandık görevlisi nasıl olunur? 2023 sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

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Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime doğru ilerlerken sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler ve ücreti ne kadar soruları da gündemde yer almaya başladı. Peki, Türkiye 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken 2023 Sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar, 2023 şartları neler? Sandık görevlilerine dair başvurular, ücretler, şartlar hepsi haberimizde…Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasındaTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun yapacağı açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;Başkan ve Üyeler: 261,00 TLSiyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL