Samsunspor'a İtalya'dan orta saha

Samsunspor, Cagliari'de oynayan orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu kadrosuna katmak istiyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Antoine Makoumbou ile Samsunspor'un yanında Schalke ve Panathinaikos'da Kongolu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Kongo milli oyuncu için önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Antoine Makoumbou, geçtiğimiz sezon Cagliari ile 34 maça çıktı, takımına gol katkısı veremeyen oyuncu 3 kere asist sevinci yaşadı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Antoine Makoumbou ile Samsunspor'un yanında Schalke ve Panathinaikos'da Kongolu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Kongo milli oyuncu için önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Antoine Makoumbou, geçtiğimiz sezon Cagliari ile 34 maça çıktı, takımına gol katkısı veremeyen oyuncu 3 kere asist sevinci yaşadı.
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