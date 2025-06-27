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Samsunspor'a İtalya'dan orta saha

Samsunspor, Schalke ve Panathinaikos'un da ilgilendiği Antoine Makoumbou'yu kadrosuna katmak istiyor.

calendar 27 Haziran 2025 22:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'a İtalya'dan orta saha
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Samsunspor, Cagliari'de oynayan orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Antoine Makoumbou ile Samsunspor'un yanında Schalke ve Panathinaikos'da Kongolu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Kongo milli oyuncu için önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Antoine Makoumbou, geçtiğimiz sezon Cagliari ile 34 maça çıktı, takımına gol katkısı veremeyen oyuncu 3 kere asist sevinci yaşadı.


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