Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 16:30 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 16:30

Sakaryaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Sakaryaspor-İstanbulspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Sakaryaspor, 1. Lig'in 9. haftasında İstanbulspor'u konuğu ediyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Sakaryaspor - İstanbulspor maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Sakaryaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Sakaryaspor-İstanbulspor Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Ligde Sakaryaspor toplamda 3 maçtır kaybediyor. Konuk ekip İstanbulspor ise toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Sakaryaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sakaryaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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SAKARYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - İstanbulspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

SAKARYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS1 ve TRT Spor'dan ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Medyabar.com'da canlı anlatımla takip edilecek.

SAKARYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Sakaryaspor - İstanbulspor maçının biletleri 14 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de satışa çıktı.

SAKARYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
14 Ekim Pazartesi günü satışa çıkartılan biletlerin fiyatları ise şu şekilde:

Maraton Alt: 150 TL
Numaralı Alt: 300 TL

Sakaryaspor'dan yapıalan açıklamaya göre üst tribün biletleri, alt tribün biletleri bitmeden satışa açılmayacak. Kale arkası tribün biletleri, maraton alt ve numaralı alt biletleri bitmeden satışa açılmayacak.






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