Sakaryaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Sakaryaspor-İstanbulspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Sakaryaspor - İstanbulspor maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS1 ve TRT Spor'dan ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Medyabar.com'da canlı anlatımla takip edilecek.

Sakaryaspor - İstanbulspor maçının biletleri 14 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de satışa çıktı.

14 Ekim Pazartesi günü satışa çıkartılan biletlerin fiyatları ise şu şekilde:

Maraton Alt: 150 TL

Numaralı Alt: 300 TL

Sakaryaspor'dan yapıalan açıklamaya göre üst tribün biletleri, alt tribün biletleri bitmeden satışa açılmayacak. Kale arkası tribün biletleri, maraton alt ve numaralı alt biletleri bitmeden satışa açılmayacak.

Ligde Sakaryaspor toplamda 3 maçtır kaybediyor. Konuk ekip İstanbulspor ise toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Sakaryaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sakaryaspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...