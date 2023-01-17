Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 12:36

Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023! TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Sakarya kura sonuçlarının tarihleri başvuranlar tarafından takip ediliyor. TOKİ kura çekimleri ilk olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yapılacağı açıklandı. 17 ocak 2023 bugün Sakarya TOKİ kura çekimi gerçekleştirilecek. Arifiye 120, Ferizli ilçesi Sinanaoğlu Mahallesi 250, Hendek 220, Kocaali ilçesi Carefiye Mahallesi 300, Taraklı ilçesi 100 konutun kura çekimleri yapılacak. Peki, Sakarya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TOKİ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte Sakarya TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023! TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı?
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Sakarya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu soruları başvuru yapan vatandaşlar tarafında takip ediliyor. Tarihin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan sosyal konut projesi ile beraber binlerce vatandaşı ev sahibi olacak. Yapılacak olan olan 250 bin sosyal konuta başvurular ardından Halk Bankası, Ziraat Bankası üzerinden iade ödemelerini alablecek. 5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurduğu TOKİ'de, kura çekim tarihleri bir yandan da açıklanmaya devam ediyor. Peki, Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sakarya TOKİ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte sonuç ekranı...

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023!
Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor. Sakarya TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için linke tıklayınız. 
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

SAKARYA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını TOKİ YouTube adresinde veya toki.tv üzerinden izlenilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz.

SAKARYA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TOKİ 6. ETAP KURA TAKVİMİ

13-14 Ocak: Eskişehir 2.599 konut
14-17 Ocak: Mersin 5.100 konut
15 Ocak: Bilecik 1037 konut
16-17 Ocak: Sakarya 2.750 konut
18-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut
18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut
22 Ocak: Yalova 800 konut

TOKİ SAKARYA ARSA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde altıncı etap kura çekimi devam ediyor. Sakarya'da TOKİ arsa başvurları da tamamlandı ancak Sakarya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

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