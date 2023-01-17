Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023! TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı?

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023!

SAKARYA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

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TOKİ 6. ETAP KURA TAKVİMİ

TOKİ SAKARYA ARSA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sakarya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi belli oldu mu soruları başvuru yapan vatandaşlar tarafında takip ediliyor. Tarihin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan sosyal konut projesi ile beraber binlerce vatandaşı ev sahibi olacak. Yapılacak olan olan 250 bin sosyal konuta başvurular ardından Halk Bankası, Ziraat Bankası üzerinden iade ödemelerini alablecek. 5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurduğu TOKİ'de, kura çekim tarihleri bir yandan da açıklanmaya devam ediyor. Peki, Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sakarya TOKİ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte sonuç ekranı...Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerinden sorgulanabiliyor. Sakarya TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için linke tıklayınız.TOKİ kura canlı yayını TOKİ YouTube adresinde veya toki.tv üzerinden izlenilecek. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz.13-14 Ocak: Eskişehir 2.599 konut14-17 Ocak: Mersin 5.100 konut15 Ocak: Bilecik 1037 konut16-17 Ocak: Sakarya 2.750 konut18-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut22 Ocak: Yalova 800 konutTOKİ Sosyal Konut Projesi'nde altıncı etap kura çekimi devam ediyor. Sakarya'da TOKİ arsa başvurları da tamamlandı ancak Sakarya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.