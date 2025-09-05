Haber Tarihi: 05 Eylül 2025 13:08 -
Güncelleme Tarihi:
05 Eylül 2025 13:08
Sahipsizler 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Sahipsizler dizisinin hayranları için bekleyiş devam ediyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Sahipsizler, ikinci sezonuyla ne zaman döneceği merak konusu oldu.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alan Sahipsizler'in yeni sezonundan ilk fragman geldi.
Sahipsizler'in 29'uncu bölüm fragmanına, Devran ve Azize'nin hayatının tepetaklak olması damga vurdu.
Tanıtımın bir diğer dikkat çeken detayı ise Cemo'nun tekerlekli sandalyede olması ve Cevdet'in vefatı oldu.
Çekimlerin tüm hızıyla devam eden Sahipsizler yeni sezonun yayın tarihi de açıklandı.
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Sahipsizler 29'uncu bölümüyle, 10 Eylül Çarşamba akşamı Star'da...
