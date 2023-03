Sağlık Bakanlığı atama branş dağılımı 2023! 42.500 sağlık personeli alımı kontenjanları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sağlık Bakanlığı ataması 2023: Sağlık ataması 42 bin 500 branş dağılımı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularından ikinci etaba ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" demişti. Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından branş dağılımı da açıklandı. Sağlık Bakanlığı 2. Alım olarak bilinen 42 bin 500 personel alımı detayları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı branş dağılımı kontenjanları nasııl?Resmi Gazete'de yer alan ilandaki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı branş dağılımı ise şu şekilde:Biyolog 28 (Lisans),Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans),Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans),Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans),Diyetisyen 255 (Lisans),Ebe 1530 (Lisans),Fizyoterapist 510 (Lisans),Hemşire 5202 (Lisans),Hemşire 867 (Ortaöğretim),İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28(Lisans),Odyolog 26 (Lisans),Perfüzyonist 25 (Lisans),Psikolog 255 (Lisans),Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans),Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans),Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans),Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans),Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim),Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim),Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim),Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim),Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim),Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim),Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600)SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİSağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Bakan Koca, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.