SAATİ AÇIKLANDI: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI KURA SAATİ || 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Program detayı açıklandı

Sözleşmeli öğretmen atama ve tercih sonuçlarının 24 Kasım Pazartesi günü açıklanacağı saat netlik kazandı. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları MEB'in takvimine göre 24 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. MEB tarafından duyurulan takvime göre, atama sonuçları Öğretmenler Günü'nde erişime açılacak. Atanan öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihinde görev yerlerinde başlangıç yapacak. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, öğretmen atama sürecine dair merak edilen detaylar

Bakanlık takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, yani anlamlı bir günde, Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Bu özel günde yapılacak atama töreniyle, 15 bin öğretmen adayı atama sevinci yaşayacak.

Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmiş olsa da, saate ilişkin resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden geldi. Buna göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı kapsamında saat 14.30'da gerçekleşecek olan atama kurasının sonuçları, ortalama 1 saat içerisinde netlik kazanacak.

Kesin sonuçların törenin ardından, akşam saatlerinde, 17.00 itibariyle duyurulması öngörülüyor.

Ataması yapılan öğretmenler, sonuçlarını iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek;

1.MEB Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr): Atama sonuçları, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen törenin ardından bu adres üzerinden yayımlanacak.

2.E-Devlet: Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak da öğrenebilecekler.

Ataması yapılan öğretmenler için göreve başlama tarihi de belli oldu. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde görevlerine başlayacak.

Bu atama, aynı zamanda bir dönemin sonunu işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları, yeni kurulacak olan Millî Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek