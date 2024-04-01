RWA Coinleri - 100X Yapacak En İyi RWA Coinleri 2024

Gerçek Dünya Varlığı (RWA) sektörü, somut varlıkları dijital formatlara dönüştürerek blockchain tabanlı yatırım, ticaret veya teminat olarak kullanım imkanı sunuyor. BlackRock'un USD Kurumsal Dijital Likidite Fonu (BUIDL) girişimiyle özellikle ivme kazanan RWA sektörü, dikkatleri üzerine çekiyor.





Bu hareket, RWA projelerine odaklanarak, üstel kazançlar arayan büyük yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu projeler arasında ONDO, OM ve Florence Finance (FFM) gibi token'lar, 2024'te 100 kat kazanç potansiyelli seçenekler olarak ortaya çıkıyor.



1. Florence Finance (FFM)



Florence Finance (FFM), alanda yeni bir oyuncu olup hala 1 veya 2 numaralı CEX'lerde listelenmemiş olup potansiyel bir büyüme hikayesi sunuyor. Goldman Sachs ve UBS'de eski bir Yönetici Direktör olan Chiel Ruiter tarafından yönetilen Florence, Leo Greve gibi ING Bank ve Citigroup'ta geniş deneyime sahip ekibi ile projeyi yönlendiriyor.



Kurumsal bağlantılara olan gereksinimi aşmayı hedefleyen FFM, RWA ekosistemine hem büyük hem de küçük kripto yatırımcılarına erişimi demokratikleştirmeyi amaçlıyor. Circle, STASIS ve Angle Protocol tarafından çıkarılan USDC, EURS ve EURA stabilcoin'ler ile entegrasyon, şeffaflığı attırıyor ve istikrar sağlıyor, DeFi alanında yaygın olarak kullanılan ve başarılı Euro stabilcoin'lerinin Stasis & Angle'ın statüsünden yararlanıyor. LTO Network'un kurucusu ve blockchain'de endüstri lideri olan Rick Schmitz, proje için erken dönemde danışmanlık yaptı.

Ondo (ONDO) token sahipleri, Ondo DAO'nun yolculuğunu yönlendirmede önemli bir rol oynayarak, seçkin finansal çözümleri herkese ulaştırma temel hedefinin sağlam kalmasını garanti ediyor. DAO, Ondo DAO tarafından denetlenen Flux Finance ile ilgili olarak ONDO sahiplerine ayrıcalıklar tanıyor. BlackRock, Gerçek Dünya Varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi alanına girerken, Ondo Finance ön planda yer alıyor.

Ondo Finance'in amiral gemisi konumundaki kripto para birimi ONDO, sadece bir ay içinde %90 değer kazanarak dikkat çekici bir artış yaşadı. Bu hızlı yükseliş, ONDO'nun piyasa varlığını genişletti ve son dönemde büyüklüğü iki katına çıktı. Balinalar olarak adlandırılan önemli yatırımcılar, borsalardan büyük miktarlarda ONDO tokeni transfer ederek ONDO'ya olan ilgilerini gösterdiler. Bu durum, somut varlıklara bağlı tokenlerin potansiyeline olan güvenin arttığını gösteriyor.

MANTRA (OM), mevcut düzenleyici çerçevelerle sorunsuz entegrasyon ve uyumluluk için tasarlanmış bir Güvenlik RWA Katmanı 1 Blockchain'dir. Kurumlar ve geliştiriciler için tasarlanan bu platform, izinsiz bir altyapı sağlayarak izinli uygulamaları kolayca destekliyor.

MANTRA son zamanlarda Hongbai Testnet'ini başlattı ve DeFi'yi geleneksel finansla yenilikçi bir şekilde birleştirmeyi amaçlıyor. Cosmos SDK ve IBC protokolünü benimseyerek, MANTRA farklı blockchain'ler arasında uyumluluğu sağlar. Bu stratejik adım, 16 trilyon dolarlık RWA pazarını hedefliyor ve finans sektöründe varlık etkileşimini yeniden tanımlamayı vaat ediyor.