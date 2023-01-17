Ronaldo ve Messili gösteri maçında Aboubakar yok

"DURUMUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR"

2.66 MİLYON DOLARLIK BİLET

Al-Nassr ve Al-Hilal kadrosundan 11'er oyuncunun PSG'ye karşı oynayacağı gösteri maçının kadrosu açıklandı.Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sebebiyle düzenlenen organizasyonda PSG karşısına çıkacak takımın 22 kişilik oyuncu listesi açıklandı.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer içinifadelerini kullanmıştı.Öte yandan karşılaşmanın oynanacağı 68.000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'na aşırı ilgi olduğu açıklanırken taleplerin 2 milyon adedi bulduğu kaydedildi.Organizasyonda maçın ardından düzenlenecek ödül törenine katılma, soyunma odalarını ziyaret ve Cristiano Ronaldo ile Messi'yle tanışma fırsatı sunan özel bir bilet açık artırma ile satışa sunuldu. Bu özel bilet için bir işadamının 10 milyon Riyal, yani yaklaşık 2.66 milyon dolar teklif ettiği kaydedildi.Muhammad Al Owais - Amin BukhariAbdullah Al-Omari - Ali Lagami - Saud Abdul Hamid - Jang Hyun Soo - Abdullah Mado - Selkan Al-Ghannam.Khalifa Al-Dossary - Ali Al-Bulayhi - Luis Gustavo - Abdullah Al-Khaibri - Abdullah Atif - Muhammad Kno - Salem Al-Dosari - Sami Al-Naji - Matthews Pereira - Anderson Talisca - Piti Martinez - Andre Carrio.Musa Marega - Cristiano Ronaldo