Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 14:17 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 14:17

Ronaldo Al Nassr'dan ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu?

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra tarihin en pahalı sözleşmesine imza atan Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan 2.5 yılda 500 milyon euro kazanacak. Portekizli böyle bir anlaşma yaptı ancak Al-Nassr'ın hocası Rudi Garcia, yıldız ismin Suudi Arabistan'da futbolu bırakmayacağını ve Avrupa'ya döneceğini söyledi. Peki, Ronaldo Al Nassr'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

Ronaldo Al Nassr'dan ayrıldı mı? Cristiano Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu?
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37 yaşındaki Portekizli efsane futbolcu Ronaldo son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Görkemli futbol kariyerinde beş kez FIFA Ballon d'Or ödülü, dört defa ise Altın Ayakkabı ödülüne layık görülen yıldız; şimdiye kadar Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinde forma giydi. Premier Lig'de geçirdiği kötü bir sürecin ardından teknik direktör Eric Ten Hag ile yaşadığı tartışmalar sonucu takımına veda eden yıldız, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası'na erken veda etmesi sonrasında kritik bir adım atarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmuştu. 

Ronaldo Al Nassr'dan ayrıldı mı? 
 The Sun'ın haberine göre, Suudi ekibi, Ronaldo ile 2,5 yıllık anlaşma sağlamasına rağmen Al-Nassr teknik direktörü Rudi Garcia'dan ilginç bir itiraf geldi.
58 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun emekliliğe ayrılmadan önce Avrupa'da forma giyeceğini ifade etti.

Rudi Garcia, "Cristiano, dünyanın en iyi oyuncularından biri ve kariyerini Al-Nassr'da sonlandırmayacak. Tekrar Avrupa'ya dönecektir." diye konuştu.

38 yaşındaki futbolcu, Manchester United ve Al-Nassr forması ile çıktığı son 18 maçta sadece 3 kez gol sevinci yaşadı.

Son resmi golünü ise United forması ile FC Sheriff karşısında kaydetti.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.
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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

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