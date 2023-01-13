Roma tek golle çeyrek finalde

İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Genoa karşı karşıya geldi.



Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 64. dakikada Paulo Dybala kaydetti.



Genoa'da maça ilk 11'de başlayan Güven Yalçın, 90 dakika görev yaptı. Roma'da Zeki Çelik, 75. dakikada oyuna dahil oldu.



Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda daha önce Inter, Torino ve Fiorentina çeyrek final bileti almıştı.



Fiorentina'nın Torino ile eşleştiği çeyrek finalde Roma'nın rakibi ise Napoli-Cremonese maçının galibi olacak.





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