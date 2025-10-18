Rizespor - Trabzonspor Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı bedava bein sports 1 izle | Çaykur Rizespor Trabzonspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları
ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE
LİGDE KARADENİZ DERBİSİ
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde son iki maçını kazanan bordo mavililer galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maça dair son gelişmeler...
TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE
Ligde 22 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 17 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son 2 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u da yenmesi halinde art arda üçüncü maçından galibiyetle ayrılmış olacak.
EKSİK YOK
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
47. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 46 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 28-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 92 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
18 Ekim Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR TARAFTARINA YASAK GELDİ
Süper Lig'de oynanacak olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Karşılaşmaya deplasman yasağı getirildi. Trabzonspor taraftarının yer alacağı misafir tribünü için biletler daha önce satışa çıkarılmıştı. İki Karadeniz ekibinin karşı karşıya geleceği maç, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
