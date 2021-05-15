Rıdvan Yılmaz'ın gözyaşları: 'Çok mutluyum'

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ın genç sol beki Ersin Destanoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Çok mutlu olduğunu vurgulayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz, "Çocukluğumdan beri bu kulüpteyim. Çok mutluyum. Beni buraya getiren herkesin ellerinden öpüyorum. Tüm hocalarımdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



