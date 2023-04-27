Recep Tayyip Erdoğan hasta mı, hastalığı nedir? Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Seçime günler kala peş peşe açılışlar ve konuşmalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam canlı yayına konuk oldu. Program esnasında rahatsızlanan Erdoğan, başta sevenleri olmak üzere tüm Türkiye'yi endişelendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı ve sağlık durumu, milyonların merak konusu oldu. Peki, Erdoğan hasta mı, neyi var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durum...25 Nisan Salı akşamı Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili soruları yanıtladı.Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan'a sorularını yöneltirken bir anda ayağa kalktı ve yayın kesilmeden ''eyvah eyvah sesleri'' duyulduReji aniden reklama girip yayını kesince programı izleyen pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey olup olmadığını merak etmeye başladı.Reji aniden reklama girip yayını kesince programı izleyen pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey olup olmadığını merak etmeye başladı.İşte Erdoğan'ın program dönüşü yaptığı açıklamalar:Dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları sebebiyle, ciddi manada üşütmüşüm.Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm, sonra dedim ki söz verdik gideceğiz.Sizlerden ve milletimden helallik diliyorum.Reklamların ardından Erdoğan 'Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum'' diyerek açıklamada bulundu.