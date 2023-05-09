Haber Tarihi: 09 Mayıs 2023 10:41 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 10:41

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşmada 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid - Manchester City maçı canlı izleme detayları...

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE

EKSİKLER

Real Madrid'de savunmanın önemli ismi Eder Militao cezası nedeniyle oynayamayacak.

Manchester City'de eksik isim bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD

Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

MANCHESTER CİTY

Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, De Bruyne, Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva, Haaland, Grealish


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