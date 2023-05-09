Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak. REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE EKSİKLER
Real Madrid'de savunmanın önemli ismi Eder Militao cezası nedeniyle oynayamayacak.
Manchester City'de eksik isim bulunmuyor. MUHTEMEL 11'LERREAL MADRİD
Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior MANCHESTER CİTY
Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, De Bruyne, Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva, Haaland, Grealish
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