Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Manchester City maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Real Madrid - Manchester City maçı 9 Mayıs Salı günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.Real Madrid'de savunmanın önemli ismi Eder Militao cezası nedeniyle oynayamayacak.Manchester City'de eksik isim bulunmuyor.Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Modric, Kroos, Valverde, Rodrygo, Benzema, Vinicius JuniorEderson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, De Bruyne, Rodri, Gündoğan, Bernardo Silva, Haaland, Grealish