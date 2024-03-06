Real Madrid Leipzig maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Real Madrid Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. İlk mücadeleyi eflatun beyazlılar, 1-0 kazanmayı başarırken gözler ikinci karşılaşmaya çevrildi. Real Madrid, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayan takım olacak. Bellingham ve Vinicius Junior gibi oyuncuların performansı merak edilirken Arda Güler'in oynayıp oynamacağı merak ediliyor. Arda Güler, Leipzig maçının kadrosunda yer aldı. Peki Real Madrid - Leipzig maçı şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinin detayları…REAL MADRİD - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN?A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Leipzig'i ağırlıyor.İlk mücadeleyi Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 kazanan eflatun beyazlılara tur için beraberlik yetecek.Real Madrid - Leipzig mücadelesi 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, LaLiga'da 3 karşılaşmada toplam 25 dakika süre alırken Kral Kupası'nda ise 59 dakika sahada kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde henüz süre bulamayan oyuncunun ikinci yarıda mücadelede forma giymesi bekleniyor. Real Madrid'in henüz 21 kişilik maç kadrosu açıklanmadı.REAL MADRİD TUR PEŞİNDEAvrupa'nın kulüp bazında en önemli organizasyonunda yoluna devam eden Ancelotti'nin öğrencileri, Leipzig karşısında her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda tur atlayan takım olacak. Leipzig'in bir farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Eşitlik bozulmadığı takdirde çeyrek finale yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek.İKİ FARKLI GALİBİYET GEREKİYORAlman takımı Leipzig'e Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Real Madrid karşılaşmasında gözler takımın en skorer isimleri Openda, Benjamin Sesko, Simons gibi isimlerde olacak.
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