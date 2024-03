Real Madrid Leipzig maçı canlı izle: Şifresiz mi? | Real Madrid Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Leipzig'i ağırlıyor.

İlk mücadeleyi Brahim Diaz'ın golüyle 1-0 kazanan eflatun beyazlılara tur için beraberlik yetecek.

Real Madrid - Leipzig mücadelesi 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, LaLiga'da 3 karşılaşmada toplam 25 dakika süre alırken Kral Kupası'nda ise 59 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde henüz süre bulamayan oyuncunun ikinci yarıda mücadelede forma giymesi bekleniyor. Real Madrid'in henüz 21 kişilik maç kadrosu açıklanmadı.

Avrupa'nın kulüp bazında en önemli organizasyonunda yoluna devam eden Ancelotti'nin öğrencileri, Leipzig karşısında her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda tur atlayan takım olacak. Leipzig'in bir farklı kazanması durumunda mücadele uzatmalara gidecek. Eşitlik bozulmadığı takdirde çeyrek finale yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Alman takımı Leipzig'e Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Real Madrid karşılaşmasında gözler takımın en skorer isimleri Openda, Benjamin Sesko, Simons gibi isimlerde olacak.



REAL MADRİD - LEİPZİG MAÇI CANLI İZLE



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. İlk mücadeleyi eflatun beyazlılar, 1-0 kazanmayı başarırken gözler ikinci karşılaşmaya çevrildi. Real Madrid, her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayan takım olacak. Bellingham ve Vinicius Junior gibi oyuncuların performansı merak edilirken Arda Güler'in oynayıp oynamacağı merak ediliyor. Arda Güler, Leipzig maçının kadrosunda yer aldı. Peki Real Madrid - Leipzig maçı şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinin detayları







EXXEN SPOR CANLI İZLE - TIKLAYINIZ





REAL MADRİD - LEİPZİG MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;





Blue Sport 6 Live HD



C More Suomi



Cosmote Sport 3 HD



Cytavision Sports 6 HD



DAZN Canada ($/geo/R)



DAZN Deutsch ($/geo/R)



Digi Sport 2 Romania HD



EXXEN Digital Türkiye



LiveScore [app] (ROI only)



M+ Liga de Campeones 7



MATCH! Arena HD



Nova Sport 4 Czech HD



Paramount+ USA ($/geo/R)



Pickx+ Sports 3 HD



Polsat Sport Premium 1 HD



Sport 24 At Sea Extra



Stan Sport Australia



Stöd 2 Sport 3



SuperSport LaLiga HD



TNT Sports 2 HD UK



TV2 Play Norge



TV4 Play+ Sverige



ViaPlay Baltic HD



ViaPlay Danmark HD



Ziggo Sport Docu