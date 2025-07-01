Haber Tarihi: 01 Temmuz 2025 12:25 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 12:25

Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Real Madrid - Juventus TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Real Madrid - Juventus maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasa dışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Real Madrid - Juventus maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Juventus maçı canlı yayın izleme detayları...

Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Abone Ol
Real Madrid - Juventus maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Real Madrid - Juventus maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:



REAL MADRID - JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Juventus Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'da oynanacak.

Takımların Son Durumları

Real Madrid Son Durum:

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

Juventus Son Durum:

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

Real Madrid - Juventus Muhtemel 11'ler

İşte Real Madrid ve Juventus'un muhtemel ilk 11'leri:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Taksim-Şişhane metro kapalı mı? Taksim ve İstiklal Caddesi neden kapatıldı? Gündem Taksim-Şişhane metro kapalı mı? Taksim ve İstiklal Caddesi neden kapatıldı?
Fenerbahçe, Oosterwolde için harekete geçti Fenerbahçe Fenerbahçe, Oosterwolde için harekete geçti
Hakan Çalhanoğlu'ndan Martinez ve başkan Marotta'ya cevap Inter Hakan Çalhanoğlu'ndan Martinez ve başkan Marotta'ya cevap
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer çağrısı Futbol Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer çağrısı
Deniz Gül'ün Türkiye'ye gelme ihtimali Beşiktaş Deniz Gül'ün Türkiye'ye gelme ihtimali
Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti Gündem Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti
Fenerbahçe'den büyük operasyon: Marco Asensio Fenerbahçe Fenerbahçe'den büyük operasyon: Marco Asensio
Abraham transferinin hikayesi Beşiktaş Abraham transferinin hikayesi
Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? Gündem Real Madrid - Juventus Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Real Madrid - Juventus Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
2
Fenerbahçe, Jhon Duran'ı İstanbul'a getiriyor!
3
Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu'ndan flaş paylaşım!
4
Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri açıklandı
5
Galatasaray'dan Morata'ya izin yok!
6
Galatasaray'ın şartlarını kabul etti: Lucas Perri!
7
Fenerbahçe'de 2. Kolombiyalı operasyonu: Asprilla

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.