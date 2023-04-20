Haber Tarihi: 20 Nisan 2023 14:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 14:19

Rana Cabbar öldü mü, neden öldü? Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında öldü?

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızalara kazınan Rana Cabbar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Rana Cabbar'dan üzen haber geldi. Ünlü isim hayatını kaybetti.

Rana Cabbar öldü mü, neden öldü? Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında öldü?
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"Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmleri ve 'Aşk-ı Memnu', 'Beyaz Gelincik' gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunan Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başladı. Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra 1982 yılından itibaren birçok film ve dizide de rol alan Rana Cabbar, ilk sinema filmini Hakkari'de Bir Mevsim" isimli film ile birlikte gerçekleştirdi. Genco Erkal, Şerif Sezer, Erkan Yücel, Macit Koper, Rana Cabbar'ın oynadığı film 1984 yılında 33. Berlin Film Festivali'nde ve 2. Akdeniz Kültürleri Film Festivali'nde ödüller aldı.

Adem ile Havva, 72. Koğuş, Yer Demir Gök Bakır, Can Şenliği, Şahmaran, Akrebin Yolculuğu, Beyaz Gelincik, Yaprak Dökümü, Kabadayı, Kara Duvak, Pars Narkoterör, Aşk-ı Memnu, Kollama, Büyük Oyun, Hayat Devam Ediyor, 2 Yaka Bir İsmail, Benim İçin Üzülme, O Hayat Benim, Çarşı Pazar, Elma Kokusu, Vezir Parmağı, Kadın ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Rana Cabbar, son olarak Baraj dizisinde Kemal karakterine hayat vermişti.

Rana Cabbar, Aşk-ı Memnu'daki canlandırığı Süleyman Efendi karakteriyle herkesin sevgisini kazandı.

Ödülleri:


2017 – 22. Sadri Alışık Ödülleri – En iyi yardımcı erkek oyuncu (Vezir Parmağı)

Rana Cabbar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Baraj (Kemal) (TV Dizisi)
2019 – Hercai (Gabriel) (TV Dizisi)
2017 – Kadın (Seyfullah ) (TV Dizisi)
2016 – Vezir Parmağı (Kadı Efendi) (Sinema Filmi)
2015 – Elma Kokusu (Sinema Filmi)
2015 – 2016 – O Hayat Benim (Macit) (TV Dizisi)
2014 – Çarşı Pazar (Sünnetçi Tanju) (Sinema Filmi)
2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Resul) (TV Dizisi)
2012 – 2 Yaka Bir İsmail (Çıkık Kamil) (TV Dizisi)
2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (Abbas Altındağ) (TV Dizisi)
2010 – Yaprak Dökümü (Davulcu) (TV Dizisi)
2009 – Büyük Oyun (Metin) (Sinema Filmi)
2008 – Kollama (Umut) (TV Dizisi)
2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Süleyman Kahya) (TV Dizisi)
2007 – Pars Narkoterör (Seyit Ağa) (TV Dizisi)
2007 – Kara Duvak (Tayyar Cündi) (TV Dizisi)
2007 – Kabadayı (Haco) (Sinema Filmi)
2005 – Beyaz Gelincik (Davut Samur) (TV Dizisi)
1997 – Akrebin Yolculuğu (Kahya) (Sinema Filmi)
1993 – Şahmaran (Ali Dede) (Sinema Filmi)
1989 – Can Şenliği (Mehmet Ağa) (TV Dizisi)
1987 – Yer Demir Gök Bakır (Çavuş) (Sinema Filmi)
1987 – 72. Koğuş (Sinema Filmi)
1986 – Adem İle Havva (Haydar) (Sinema Filmi)
1982 – Hakkari'de Bir Mevsim (Muhtar) (Sinema Filmi)
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