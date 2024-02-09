Rachid Ghezzal'ın büyük şanssızlığı: 72 gün sakat

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, kupa maçı öncesinde ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Cezayirli oyuncu bu sezon dördüncü kez sakatlık yaşarken toplamda 72 gün takımdan uzak kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'ın büyük şanssızlığı: 72 gün sakat
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09 Şubat 2024 10:03
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalyaspor ile oynanan kupa maçı öncesinde ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.

Santos'un ilk 11'de forma vermek istediği tecrübeli oyuncu ısınma hareketleri esnasında kasığında ağrı hissedince maça çıkamadı. Yerine Cenk Tosun, başlangıç kadrosuna dahil edildi. Cenk'in oyuna girmesiyle, daha önce forvette sahaya çıkması beklenen Semih Kılıçsoy da sağ kanada çekildi.

72 GÜN OYNAMADI

Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, dördüncü kez sakatlık yaşarken toplamda 72 gün takımdan uzak kaldı. Ghezzal, sadece bu sezon 15 resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmış oldu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cezayirli oyuncu bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 109 resmi maçta görev yaparken, 16 gol atmış, 32 de asist yapmıştı. 

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