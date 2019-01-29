Quaresma'dan duygusal veda!

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.

Beşiktaş'ta ikinci Ricardo Quaresma dönemi sona erdi.Yıldız futbolcu, dün 16.00'da Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Siyah - beyazlı takım antrenmana çıkarken Quaresma, salonda çalışma yaptı ve İkinci Başkan Serdal Adalı'yı beklemeye geçti. Adalı 17.30'da tesislere geldi. 30 dakikalık görüşmede Adalı, "Mayıs'a kadar bizimle kal" teklifini yaptı ancak tecrübeli futbolcu, "Ülkeme gitmeliyim, artık duramam" diyerek birikmiş alacağının 1 milyon Euro'sunu istedi. YÖnetim 750 bin Euro vererek sözleşmeyi feshetti.Ricardo Quaresma'nın tesislerden ayrılmasında da duygu dolu anlar yaşandı. Güneş, 35 yaşındaki futbolcuyla karşılaştığı anda "Gidiyor musun?" diye sordu. Quaresma da "Gidiyorum hocam" yanıtını verdi.Güneş, "Bu takıma büyük emekler verdin. Şahsım adına teşekkür ederim" dedi. Quaresma'nın çok sevdiği malzemeci Süreyya Soner'e sarılırken gözleri doldu.