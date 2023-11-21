Puma Elite Teams: Puma forma kategorileri 2023

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Puma başka nelere sponsor oluyor?

Puma'nın futbol camiasındaki erişimi çok geniş olduğundan sadece kramponlar ve formalarla ilgilenmiyor.

İngiliz Futbol Ligi ve İspanya La Liga'nın resmi maç topları tedarikçisidir.

Daha önce Barselona ve Bayern Münih'te kupa zaferleri kazanan

menajeri

da Puma'nın yetenek ekibinin bir parçası olması gibi, saha dışında da faaliyet gösteren önemli isimlerle de anlaşmalar yapıldı.

Galatasaray'ın forma tedarikçisi değişti. Sezon sonu Nike ile olan iş birliği sona erecek ve sarı kırmızılılar 1 Temmuz 2024'ten itibaren PUMA ile çalışmaya başlayacak.Galatasaray yeni anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre sarı kırmızılılar 5 yıl için sabit 25 milyon Euro gelir elde edecek.Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi AŞ (Puma) arasında, 2024/2025 Futbol Sezonunun başlayacağı tarih olan 01.07.2024 Tarihinden itibaren başlayacak ve 2028/2029 Futbol sezonunun sona erme tarihi olan 30.06.2029 tarihinde sona erecek ve 5 (beş) futbol sezonu için geçerli olacak bir Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir. Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır." ifadeleri yer aldı.7 takım Puma'nın en iyi kulüpleridir: Man City, Chivas, Dortmund, Milan, Marsilya, Valencia ve PalmeirasPuma'ya baktığımızda şu anda diğerlerinin üstünde üç kulüp var; Manchester City, AC Milan ve Borussia Dortmund. Bu üç takım Avrupa ve ABD web sitesinin Üst Menüsünde yer alan tek takımdır.