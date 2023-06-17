Protistalar fotosentez ve fagositoz yapar mı?

Beslenmeleri fotosentez, absorbsiyon ya da fagositoz yoluyla gerçekleşirken

; çoğalmaları ise eşeyli ya da eşeysiz üreme ile gerçekleşir.

Protista aleminin kamçılılar grubunda yer alan öglena, kloroplast organeli taşıdığı için fotosentez yapar .

Prostista, tamamı ökaryotlardan oluşan bir canlılar alemidir. Bu canlılar bireysel ya da koloni halinde yaşarlar. Hayvan, bitki ya da mantarlar aleminden hiçbir aleme uymayan canlılar protista aleminde sayılır. Protista alemindeki bazı canlılar fotosentez yapar ve bazıları da diğer canlılar ile etkileşimde bulunarak yaşar. Bazı protista türleri hayvanlarda ya da bitkilerde hastalığa yol açan canlılardır. Bu canlılar genellikle suda yaşar. Fakat nemli ortamda yaşayan ya da yaşamak için farklı canlıları kullanan ökaryot canlılar da vardır. Protista alemindeki canlılar bakterilerden zar ile çevrilmiş olan organellerin varlığı ile ya da arkeler ile ayırt edilir. Günümüze kadar 60000 tane protista aleminde yaşayan ve nesli tükenmiş fosil türleri bulunmuştur. Protista alemindeki canlıların genel özellikleri şu şekildedir:Hareket edemeyen türler olsa da yalancı ayak gibi yapılar ile hareket eden canlılar da mevcuttur.Protista aleminde yaşayan canlıların doğu mikroskobik canlılardır.Çok hücreli canlılar bulunsa da grupta herhangi bir doku oluşumu yoktur.Bazı canlılar ototrof, bazıları ile heterotrof beslenir. Bazı formlar ise hem heterotrof hem de ototrof beslenerek varlıklarını sürdürür.Parazit olarak ya da mutualist olarak yaşayan canlılar da mevcuttur.Bu canlıların üremeleri eşeyli ya da eşeysiz olarak görülmektedir. Eşeyli üreme genelde stres zamanlarında görülürken eşeysiz de sporla ya da tomurcuklanmayla görülür.Protista aleminde yaşayan canlılar kök ayaklılar, sporlular, kamçılılar, algler, silliler ve mantarlar olarak 6 ana gruba ayrılır. Bu gruplar arasında benzer özellikler olsa da çok sayıda farklı özellikleri de mevcuttur.: Deniz ya da tatlı suda yaşayan bu canlılar yalancı ayaklar ile ya da sitoplazmanın akışı ile hareket ederler. Bu canlıların hiçbiri fotosentez yapmaz ve fagositoz yaparak beslenirler. Bu canlıların hücre çeperleri yoktur ve tatlı suda yaşayanları kontraktil kofullara sahiptir. Eşeysiz üremeleri bölünme yolu ile gerçekleşir ve bu bölünmenin herhangi bir belirli yönü yoktur. Bu canlıların diğer türlere göre daha az sayıda organelleri bulunur.: Hareket için herhangi bir özel yapısı bulunmayan canlılar zorunlu olarak iç parazit çeklinde yaşarlar. Hücre çeperleri ya da besin kofulları bulunmaz. Besinleri difüzyon yolu ile alırlar be eşeysiz bir şekilde sporla çoğalırlar. Sporlu canlılara örnek olarak Eimeria, Gregarina ya da Plazmodyum verilebilir.: Boyuna bölünerek eşeysiz bir şekilde çoğalan canlılar kamçıları ile hareket ederler. Bazı türleri ototrof beslenir bazıları ise çürükçüldür. Parazit olarak yaşayan türleri de mevcuttur.: Genelde tek hücreli olan algler bazı durumlarda koloni oluşturabilir. Fotosentez yaptıkları için bitkiler ile benzer bir protistalardır. Yeryüzünde olan besinler ve atmosferdeki su ile oksijen büyük çoğunlukla algler tarafından üretilir.: Kirpikliler adı da verilen silliler en gelişmiş protista grubudur. Silliler hücrelerin hareketini ve canlıların da besinleri yakmasını sağlar. Hücrelerinde iki çekirdek vardır. Büyük olan çekirdek eşeysiz üreme ve metabolizma ile, küçük olan ise eşeyli üreme ile ilgilidir.: Mantarların hücre çeperleri yoktur ve çok çekirdeklilerdir. Belirli bir hücre şekilleri olmayan mantarlar amipsi bir şekilde hareket ederler.