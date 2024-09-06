Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Portekiz 2-1 kazandı.
Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı.
Maç önü seremonisinde Pepe'ye ödül verildi.
Maçta Türk hakem Halil Umut Meler, düdük çaldı.
Cristiano Ronaldo ise attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı.
Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.
Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Diogo Dalot 44. dakikada ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla birlikte Portekiz A grubuna 3 puanla başladı.
Maç önü seremonisinde Pepe'ye ödül verildi.
Maçta Türk hakem Halil Umut Meler, düdük çaldı.
Cristiano Ronaldo ise attığı golle kariyerindeki 900. gole ulaştı.
Portekiz bir sonraki maçında İskoçya ile Hırvatistan ise Polonya ile karşı karşıya gelecek.
✅Cristiano Ronaldo kariyerinin 900. golünü attı.
⚽Real Madrid: 450
⚽Manchester United: 145
⚽Juventus: 101
⚽Sporting: 5
⚽Al-Nassr: 68
⚽Portekiz: 131pic.twitter.com/FLtS7alwOy
— Sporxtv (@sporxtv) September 5, 2024
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