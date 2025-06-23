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Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi?
Haber Tarihi: 23 Haziran 2025 09:21 -
Güncelleme Tarihi:
23 Haziran 2025 09:21
Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi?
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) eğitimi için öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına ihtiyacı bulunuyor. İki yıllık ön lisans eğitiminde sadece TYT puanı yeterlidir. Öğrenciler, PMYO tarafından talep edilen baraj puanına sahip olduktan sonra belirtilen başvuru tarihlerinde www.pa.edu.tr adresinden işlemlerini yapacak. Polislik mesleğine ilgi duyan gençler, 2025 PMYO baraj puanını ve kontenjanlarını araştırıyor. PMYO için TYT'den kaç net yapmak gerekir?
PMYO baraj puanı ve kontenjanları, 2025 YKS ardından öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz sene 250 baraj puanına sahip olan öğrencilerin Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları kabul ediliyordu. Kadın ve erkek toplam 2 bin 500 öğrenci temini gerçekleşmişti. Gözler 2025 PMYO sürecinde. PMYO kontenjanları ve taban puanı ne zaman belli olur?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
PMYO TABAN PUANI KAÇ, BELLİ Mİ?
2025 yılı için taban puanı henüz duyurulmadı. 2024 yılında YKS sonuçları ardından PMYO başvuruları alınmaya başlamıştı. Buna göre geçtiğimiz yıl baz alındığında PMYO başvuru kılavuzunun, kontenjan ve taban puanı bilgisinin Temmuz sonu, Ağustos ayı başında ilan edilmesi bekleniyor.
Geçen yıl TYT puan türünden 250 ham taban puan yeterliydi. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak gerekiyordu.
PMYO için adayların 2025 YKS'nin TYT oturumundan yaklaşık olarak 40 net yapmış olmaları yeterli olacak.
PMYO KONTENJANLARI
2025 yılı için kontenjanlar ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Geçen yıl Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınmıştı.
2024 yılında başvurular 23-29 Temmuz tarihlerinde alınmıştı.
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