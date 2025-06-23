Haber Tarihi: 23 Haziran 2025 09:21 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 09:21

Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) eğitimi için öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına ihtiyacı bulunuyor. İki yıllık ön lisans eğitiminde sadece TYT puanı yeterlidir. Öğrenciler, PMYO tarafından talep edilen baraj puanına sahip olduktan sonra belirtilen başvuru tarihlerinde www.pa.edu.tr adresinden işlemlerini yapacak. Polislik mesleğine ilgi duyan gençler, 2025 PMYO baraj puanını ve kontenjanlarını araştırıyor. PMYO için TYT'den kaç net yapmak gerekir?

Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi?
Abone Ol
PMYO baraj puanı ve kontenjanları, 2025 YKS ardından öğrenciler tarafından en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz sene 250 baraj puanına sahip olan öğrencilerin Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları kabul ediliyordu. Kadın ve erkek toplam 2 bin 500 öğrenci temini gerçekleşmişti. Gözler 2025 PMYO sürecinde. PMYO kontenjanları ve taban puanı ne zaman belli olur?

PMYO TABAN PUANI KAÇ, BELLİ Mİ?

2025 yılı için taban puanı henüz duyurulmadı. 2024 yılında YKS sonuçları ardından PMYO başvuruları alınmaya başlamıştı. Buna göre geçtiğimiz yıl baz alındığında PMYO başvuru kılavuzunun, kontenjan ve taban puanı bilgisinin Temmuz sonu, Ağustos ayı başında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçen yıl TYT puan türünden 250 ham taban puan yeterliydi. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak gerekiyordu.

PMYO için adayların 2025 YKS'nin TYT oturumundan yaklaşık olarak 40 net yapmış olmaları yeterli olacak.

PMYO KONTENJANLARI

2025 yılı için kontenjanlar ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Geçen yıl Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınmıştı.

2024 yılında başvurular 23-29 Temmuz tarihlerinde alınmıştı.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Gündem Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Wolfsburg, Jelert için masada! Galatasaray Wolfsburg, Jelert için masada!
Beşiktaş, Salih Özcan transferinde mutlu sona yakın! Beşiktaş Beşiktaş, Salih Özcan transferinde mutlu sona yakın!
Galatasaray'da Osimhen için yeni plan Galatasaray Galatasaray'da Osimhen için yeni plan
Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi? Gündem Polislik taban puanı 2025: PMYO için TYT puanı kaç olmalı? PMYO kontenjan belli mi?
Beşiktaş harekete geçti: Raheem Sterling Beşiktaş Beşiktaş harekete geçti: Raheem Sterling
Arda Güler: 'Alonso bunları istiyor' Real Madrid Arda Güler: "Alonso bunları istiyor"
Beşiktaş'a yeni Portekizli: Gonçalo Guedes Beşiktaş Beşiktaş'a yeni Portekizli: Gonçalo Guedes
Ter Stegen'in intikamı Galatasaray'ı etkiledi Galatasaray Ter Stegen'in intikamı Galatasaray'ı etkiledi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Victor Nelsson için transfer düellosu
2
Fenerbahçe'den David'e rekor teklif
3
Lens, Frankowski'yi geri istiyor!
4
Kenan Yıldız'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda muhteşem goller!
5
Beşiktaş, Firmino için nabız yokluyor
6
Igor Tudor, Kenan Yıldız'ı övdü
7
Fenerbahçe ve Salzburg, Jordan Barrera için yarışta!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.