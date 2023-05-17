Pınar Karşıyaka yerini kaybetti

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, üçüncülük koltuğunu Anadolu Efes'e kaybetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pınar Karşıyaka yerini kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2023 16:22
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada 3 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, bitime 1 maç kala puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini Anadolu Efes'e kaptırdı. Karşıyaka 20 galibiyetle dördüncü sırada kalırken, Fenerbahçe Beko'yu 96-91 mağlup eden Anadolu Efes 21 galibiyete ulaşıp üçüncülüğe yükseldi. Ligde Karşıyaka son hafta cuma günü küme düşen Ayos Konyaspor'u konuk edecek.

Play-Off öncesi iddialı rakipleri Türk Telekom ve Fenerbahçe'yi üst üste yenip gaza basan Anadolu Efes ise pazar günü Merkezefendi Belediyesi deplasmanına çıkacak. Pınar Karşıyaka normal sezonu dördüncü bitirirse Play-Off çeyrek finalinde beşinci durumdaki Frutti Extra Bursaspor'la saha avantajını eline alarak eşleşecek. Karşıyaka dördüncü olursa ilk turu geçtiği takdirde Play-Off yarı finalinde ikinci Fenerbahçe yerine turu geçerse lider Türk Telekom'un rakibi olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery