Perşembe, Cuma okullar tatil mi? 20, 21 Şubat okullar tatil mi?

Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği Altay kar fırtınasına kısa süre kaldı. Hava durumu haritalarına göre çarşamba günü ilk olarak karla karışık yağmur olurken ardından yerini kuvvetli kar yağışına bırakacak.



PERŞEMBE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?



Ülkemizde etkili olması beklenen Altay kar fırtınası etkisini çarşamba günü itibarıyla gösterecek. Çarşamba günü karla karışık yağmur beklentisi olurken perşembe ve cuma günü kuvvetli yağış yaşanacak. Şu an için okullarda tatil durumuna göre açıklama yapılmazken olumsuz hava şartları olması halinde okullarda eğitime ara verilebilir.



OKULLAR TATİL OLACAK MI PERŞEMBE?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarılarına göre çarşamba, perşembe ve cuma günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı olacak. Şu an için herhangi bir tatil kararı alınmazken valilikler, hava şartlarının durumuna göre kar tatili karar alabilir. Valiliklerden şimdilik tatil kararı gelmedi.



Kar yağışının başlamasıyla beraber olumsuz hava şartlarının oluşmasından dolayı perşembe ve cuma günü için tatil kararı alınabilir. Fakat şu an için resmi bir duyuru bulunmuyor.



CUMA GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?



MGM verilerine göre çarşamba günü başlayacak olan kar yağışı perşembe ve cuma günü etkili olacak. Haritaya göre ise cuma günü hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar inecek. Cumartesi günü de kar yağışı devam ederken sıcaklıklar -2 derecelere inecek.



19 ŞUBAT: YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



İstanbul Valiliği henüz İstanbul okullar tatil mi sorusuna yanıt vermedi. Resmi açıklama yapılmadığı için, mevcut durum itibarıyla okulların açık kalıp kalmayacağı konusunda net bilgi bulunmuyor. Ancak, artan kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle, bazı yetkililerin kar tatili kararı alabileceği yönündeki beklentileri devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını anlık hava durumu ve resmi duyurular üzerinden takip ediyor.





