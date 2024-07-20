Özel Üniversiteden Devlet Üniversitesine Geçiş Var mı?

Bu imkan sayesinde öğrenciler, daha önce yerleştirildikleri bölümü istemedikleri takdirde veya farklı bir alana ilgi duymaları halinde, eğitim hayatlarını kesintiye uğratmadan yeni bir yola başlayabilirler.

Özel üniversiteden devlet üniversitesine yatay geçiş yapmak mümkündür. Her üniversitenin kendine özgü yatay geçiş şartları ve kontenjanları bulunmaktadır. Bu nedenle, geçiş yapmak istediğiniz devlet üniversitesinin öğrenci işleri dairesi ile iletişime geçmeniz ve güncel bilgileri öğrenmeniz önemlidir.

Yatay geçiş için genel olarak aranan şartlar şunlardır:

Ön lisans veya lisans programında en az iki yarıyılı başarıyla tamamlamış olmak.

Geçiş yapmak istediğiniz devlet üniversitesinin ilgili bölümünde o yıl için belirlenen yatay geçiş kontenjanı olması.

Geçiş yapmak istediğiniz bölümün giriş puanından en az %70 oranında başarı göstermiş olmak.

Bazı bölümler için ek olarak özel sınav şartı aranabilmektedir.



Yatay geçiş başvuruları genellikle her yıl ağustos veya eylül aylarında yapılmaktadır. Başvuru işlemleri için gerekli belgeler ve başvuru tarihleri, seçtiğiniz üniversitenin web sitesinde yer almaktadır.