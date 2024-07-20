Haber Tarihi: 20 Temmuz 2024 13:21 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 13:21

Özel Üniversiteden Devlet Üniversitesine Geçiş Var mı?

Yatay geçiş, bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrencinin, önceden tamamladığı en az iki yarıyılın ardından, aynı veya farklı bir yükseköğretim kurumunun aynı veya farklı bir bölümüne geçiş yapabilme imkanıdır.

Özel Üniversiteden Devlet Üniversitesine Geçiş Var mı?
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Bu imkan sayesinde öğrenciler, daha önce yerleştirildikleri bölümü istemedikleri takdirde veya farklı bir alana ilgi duymaları halinde, eğitim hayatlarını kesintiye uğratmadan yeni bir yola başlayabilirler.

Özel Üniversiteden Devlet Üniversitesine Geçiş Nasıl Yapılır?

Özel üniversiteden devlet üniversitesine yatay geçiş yapmak mümkündür. Her üniversitenin kendine özgü yatay geçiş şartları ve kontenjanları bulunmaktadır. Bu nedenle, geçiş yapmak istediğiniz devlet üniversitesinin öğrenci işleri dairesi ile iletişime geçmeniz ve güncel bilgileri öğrenmeniz önemlidir.

Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

Yatay geçiş için genel olarak aranan şartlar şunlardır:

Ön lisans veya lisans programında en az iki yarıyılı başarıyla tamamlamış olmak.
Geçiş yapmak istediğiniz devlet üniversitesinin ilgili bölümünde o yıl için belirlenen yatay geçiş kontenjanı olması.
Geçiş yapmak istediğiniz bölümün giriş puanından en az %70 oranında başarı göstermiş olmak.
Bazı bölümler için ek olarak özel sınav şartı aranabilmektedir.

Yatay Geçiş Başvuru Süreci:

Yatay geçiş başvuruları genellikle her yıl ağustos veya eylül aylarında yapılmaktadır. Başvuru işlemleri için gerekli belgeler ve başvuru tarihleri, seçtiğiniz üniversitenin web sitesinde yer almaktadır.
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