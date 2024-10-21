Haber Tarihi: 21 Ekim 2024 13:47 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 13:47

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi kapatıldı mı, kapandı mı?

Yenidoğan çetesi olayında kapatılan özel hastaneler merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın araştırdığı kapatılan hastaneler hangisi? Özel Bağcılar Medilife Hastanesi kapatıldı mı, kapandı mı?

Özel Bağcılar Medilife Hastanesi kapatıldı mı, kapandı mı?
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Yenidoğan çetesi haberleri sonrasında Komisyonun özel hastanelere yönelik Eylül 2023'te başlatılan denetimlerinde ilk somut şüphelere ulaşılmasıyla eş zamanlı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 112 Acil üzerinden örgütün kullandığından şüphe duyulan özel hastanelerin tamamına yenidoğan sevkleri durduruldu. Vatandaşlar ise Kapatılan özel hastaneler hangisi? kapatılan hastaneler listesi araştırılmaya başladı.

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi,

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,

Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi,

Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi,

Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi,

Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi,

Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

9 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesinin ruhsatları iptal edildi.
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