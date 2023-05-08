Oy kullanmama cezası kaç TL? 14 Mayıs 2023 oy kullanmama cezası var mı?

Oy kullanmamanın cezası 2023 seçimlerinde de gündem oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı sandığa gidemeyecek vatandaşlar, "Seçimlerde oy vermemek suç mu? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 18 yaşını dolduran her bir Türk vatandaşının asli görevlerinden biri de oy kullanmaktır. Ancak bazı durumlarda seçmen hakkı olmasına rağmen oy kullanmıyor. 14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaşırken oy kullanmamanın cezasının olup olmadığı merak ediliyor.2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Oy Kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.Seçimlerde oy kullanmayan vatandaşlara ceza tebligatı gönderilmektedir. Ceza tebligatının ulaştırılmasının ardından, pusula üzerinde yer alan ödeme işlemleri bilgileri ile süreç devam eder. Ödeme işlemleri için PTT ya da Maliye Bakanlığı'na başvurulabilir.