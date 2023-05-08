Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 13:38

Oy kullanmama cezası kaç TL? 14 Mayıs 2023 oy kullanmama cezası var mı?

Oy kullanmama cezası kaç TL sorusu, seçimlere 1 haftadan az süre kala gündeme geldi. Türkiye, 14 Mayıs 2023'te cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandığa gidecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın çeşitli sebeplerle kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. İşte 2023 oy kullanmama cezası ile ilgili detaylar…

Oy kullanmama cezası kaç TL? 14 Mayıs 2023 oy kullanmama cezası var mı?
Abone Ol
Oy kullanmamanın cezası 2023 seçimlerinde de gündem oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı sandığa gidemeyecek vatandaşlar, "Seçimlerde oy vermemek suç mu? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. 18 yaşını dolduran her bir Türk vatandaşının asli görevlerinden biri de oy kullanmaktır. Ancak bazı durumlarda seçmen hakkı olmasına rağmen oy kullanmıyor. 14 Mayıs 2023 seçimleri yaklaşırken oy kullanmamanın cezasının olup olmadığı merak ediliyor.  OY KULLANMAMA CEZASI KAÇ TL 2023?
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Oy Kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

Oy kullanmama cezası nereye, nasıl ödenir?

Seçimlerde oy kullanmayan vatandaşlara ceza tebligatı gönderilmektedir. Ceza tebligatının ulaştırılmasının ardından, pusula üzerinde yer alan ödeme işlemleri bilgileri ile süreç devam eder. Ödeme işlemleri için PTT ya da Maliye Bakanlığı'na başvurulabilir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Oy kullanmama cezası
Gündem

Diğer Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım Medipol Başakşehir Başakşehir'den Galatasaray maçı öncesi paylaşım
Oy kullanma saatleri 2023: Oy kullanma saati 14 Mayıs 2023 Gündem Oy kullanma saatleri 2023: Oy kullanma saati 14 Mayıs 2023
Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama ekranı e-Devlet Gündem Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama ekranı e-Devlet
Giresunspor: 'Bir puan bizim için çok önemli' Giresunspor Giresunspor: "Bir puan bizim için çok önemli"
Beşiktaş'ın yeni sezon transfer planı Türkiye Transferler Beşiktaş'ın yeni sezon transfer planı
Karşıyaka umut tüketiyor Spor Toto 3. Lig Karşıyaka umut tüketiyor
Altınordu ateşe düştü Spor Toto 1. Lig Altınordu ateşe düştü
Bodrumspor avantajı kaptı Spor Toto 1. Lig Bodrumspor avantajı kaptı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Başakşehir: Muhtemel 11'ler
2
Rıdvan Yılmaz geri dönüyor
3
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu
4
Giresunspor, Fenerbahçe'den özür diledi
5
Napoli'nin Fenerbahçe aşkı!
6
Galatasaray için 5 puanlık maç! Final serisi başlıyor!
7
Galatasaray'da 5'te 5 için dev prim!

SON HABERLER

yukarı ok