Haber Tarihi: 29 Mayıs 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 11:17

ÖSYM DGS başvuru 2023: DGS ne zaman, başvuru tarihi ne zamaman, ücreti ne kadar? Depremzedelere ücretsiz mi?

ÖSYM DGS başvuru 2023: DGS ne zaman, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) başvuruları başladı. Peki, DGS ne zaman, başvuru tarihi ne zamaman, ücreti ne kadar? Depremzedelere ücretsiz mi?

ÖSYM DGS başvuru 2023: DGS ne zaman, başvuru tarihi ne zamaman, ücreti ne kadar? Depremzedelere ücretsiz mi?
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından başladı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabiliyor. İşte 2023 DGS başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Dikey Geçiş Sınavı için beklenen an geldi. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve bunu 4 lisansa tamamlamak isteyen adayların katılım gösterdiği DGS'de başvurular başladı. İşte arama motorlarında en çok araştırılan 'Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti, şartları ve başvuru tarihleri' ile DGS başvuru ekranı 2023...

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2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

2023 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 DGS başvuru kılavuzu sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.


DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama tarihlerine ilişkin bilgi paylaştı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, Pazarcık ile Elbistan merkezli depremlerin etkilediği; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet eden veya afet sonrası başka il ve ilçelere göç eden YKS adaylarından sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.

Ersoy'un açıklamalarından anlaşıldığı üzere Kahramanmaraş merkezli 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde yıkıma yol açan depremlerden etkilenen öğrenciler YKS sınav ücreti ödemeyecek. Depremzede öğrenciler TYT, AYT, YDT oturumlarının üçüne de ücretsiz katılacak.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

 O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.

 

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