Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 15:22 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 15:22

Osman Zolan kimdir? Denizli Belediye Başkan adayı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere 3 ay kala partisinin 26 il belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin Denizli Belediye Başkan adayı Osman Zolan gösterildi. Peki, Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osman Zolan kimdir? Denizli Belediye Başkan adayı
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AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi için adaylarının mevcut başkan Osman Zolan olduğunu duyurdu. Peki, Osman Zolan kimdir, kaç yaşında, nereli?

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

13 Haziran 2019 tarihinde Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır
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