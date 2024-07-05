Haber Tarihi: 05 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 14:23

Osman Gökçek kimdir, evli mi?

14 Ankara 2. bölge 5. sıradan aday olan Osman Gökçek Meclis'e giren isimlerden biri oldu. Melih Gökçek'in büyük oğlu olan Osman Gökçek'in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı... Peki, Osman Gökçek kimdir, evli mi?

Osman Gökçek kimdir, evli mi?
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Osman Gökçek, 12 Ekim 1983 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu'nda, ortaokulu TED Ankara Koleji'nde, lise öğrenimini ise Samanyolu Koleji'nde bitirdi. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü mezunudur.

2002 yılında kurulan Keçiören Gençlik Derneği'ne 9 Mart 2003 tarihinde başkan olan Osman Gökçek, 2006 yılında Çankaya Gönüllüleri Derneği Başkanı oldu. "Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu" ve "Çankaya Gönüllüleri Dernek Başkanı" olarak görevi devam etmektedir. 15 gençlik derneğinin Başkent Gençlik Federasyonu'nu adı altında toplanmasında öncülük etti. Kanal 6 televizyonunda 12 hafta boyunca "Var mı Gençlik Gibisi?" adlı programın yapımcısı oldu.

Osman Gökçek, 2010 yılından beri Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Doğum: 12 Ekim 1983 (33 yaşında), Ankara
Ebeveynleri: Nevin Gökçek, Melih Gökçek
Kardeşleri: Ahmet Gökçek
Büyük Ebeveynler: Ahmet Gökçek
Teyze / Hala: Tülin Gökçek
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