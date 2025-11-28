Haber Tarihi: 28 Kasım 2025 10:53 -
Güncelleme Tarihi:
28 Kasım 2025 10:53
Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında nefesleri kesecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı camianın gözü kulağı yıldız golcüsü Victor Osimhen'den gelecek haberlerde. Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası formaya hasret kalan Nijeryalı oyuncunun, Kadıköy'deki kritik mücadelede sahada olup olmayacağı büyük bir merak konusu.
Sol arka adalesindeki orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilen Victor Osimhen, son iki resmi maçta takımdaki yerini alamadı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçında riske edilmeyerek tamamen derbiye saklanan golcü için, Galatasaray Sağlık Ekibi adeta zamanla yarışıyor.
Alınan bilgilere göre, tecrübeli oyuncu yoğun bir tedavi programına alınmış durumda. Yaklaşık 10 gündür topa dokunamayan Osimhen, sadece bireysel çalışmalarla yetinirken, derbi öncesindeki son antrenmanlarda kendisini deneyecek.Okan Buruk'tan Net Mesaj: "Yetiştirmeye Çalışacağız"
Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından sakat futbolcuların durumuyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen hakkındaki soruya temkinli ama umutlu bir yanıt vermişti. Buruk, "Fenerbahçe maçına 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus Akgün'ü yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.Osimhen Fedakârlığa Hazır
İddialara göre, Nijeryalı yıldızın derbide oynamak için büyük bir fedakârlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Teknik heyetin de takımın en önemli hücum silahını Kadıköy'de sahada görmek istediği biliniyor.Beklenti: Genel beklenti, Osimhen'in kadroda yer alacağı ancak sakatlığının ciddiyeti nedeniyle ilk 11'de başlamasının zor olduğu yönünde.Son Karar: Yıldız oyuncunun derbideki akıbeti, antrenmanlarda vereceği tepkiye ve teknik direktör Okan Buruk'un son kararına bağlı olacak.
