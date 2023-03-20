Orta hasarlı binalara ne olacak, yıkılacak mı? Orta hasarlı binalara yıkım kararı

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedneiyle yüzlerce bina yıkıldı ve hasarlandı.Hasar tespit çalışmaları aralıksız şekilde devam ederken, hasar durumu detayları evlerinin durumunu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzuna göre orta, az hasarlı ve hasarsız binaların tespiti için yapılan işlemler ile devletin ne gibi yardımlar yapacağına dair soruların cevabına yönelik bilgilendirme yayınladı. Peki, orta hasarlı binalar yıkılacak mı 2023? Orta hasarlı evler ne olacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlendirme yapılmayacağını, yıkılıp yeniden yıkılmasını söylediğini vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:Orta hasarlılarda güçlendirilebilecek binalar olduğu gibi yıkılabilecek binalarımız da var. Cumhurbaşkanımızın bize 'Güçlendirme yapmadan yeniden yapılsın' talimatı var. Orta hasarlıları da ağır hasarlılar ile aynı statüye koyacağız. 653 bin konut yapılacak. 1 yıl içinde, hatta daha önce bitireceğimiz konutlar da olacak.Attığımız her adımda, bilim insanların görüşlerini fikirlerini hep alıyoruz. Bu yeni bir şey de değil. Geçmişten bu yana yapıyoruz. Zemine bakıyoruz etüt çalışmalarında. Fay hatları yakınlarında yıkımın büyük olduğunu görüyoruz. Biz yeni konutların yapımı için yer tespiti yaparken, fay hattına uzaklığı nedir bunları inceleyerek yapıyoruz. Bu inşaların hepsini TOKİ'lerimizle yapacağız.Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. Ağır hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler ise bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor.Kurum ayrıca, "Bir yandan sosyal konutlarımızı yapacağız. Kaldığımız yerden İlk Evim İlk İş Yerim kuralarımıza devam ediyoruz. İnşaatlara devam ediyoruz. 11 ilimizde çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz. Eş zamanlı inşa sürecini 81 ilimizde devam ettireceğiz. Kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı da Hazine Maliye Bakanlığımızla ortak çalışma yürüttük. Vatandaşların riskli konutlarını yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya çıkarmış olduk. 1,49'luk faiz tavanı, bunun da 0,70'lik oranını devletimiz karşılayacak. Vatandaşımız 0,79 faiz oranıyla 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira kredi çekerek binasını yenileyecek. Vatandaşların mağdur olmaması için kentsel dönüşüm yapan firmalara müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. Riskli binalarda vatandaşla anlaşan müteahhitler 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu çerçevede de kentsel dönüşümü hızlandıracak ve şehirlerin dirençli hale gelmesi için kararlılığımızı ortaya koymuş olacağız." diye ekledi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonundaki Gaziantep'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçe merkezlerinde yapılan geçici ve kalıcı konut çalışmalarının ardından Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde de 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandığı anlatıldı.Köy evlerinin inşasıyla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda uygun görülen alanlarda yapım faaliyetlerine geçildiğini belirten Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanı Metin Sağır, "KÖY EVİ tiplerimizin tamamı 3+1 122 metrekare ile 127 metrekare arasında olacak ancak bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre de köylerimizde farklı yapı tiplerimizi kullanabileceğiz. 100 konutu geçen köylerimizde birer adet köy konağı, bir adet ibadethane de tarafımızca yapılarak hizmete sunulacaktır. Ahırı zarar gören ve ahırı yıkılan vatandaşlarımıza da 80 metrekarelik ahırımızı inşa ederek teslim edeceğiz. Diğer illerimizde de sırasıyla önümüzdeki günlerde tüm ihalelerimiz tamamlanacak ve yapım çalışmalarına en hızlı şekilde başlanacak." şeklinde konuştu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir. 'Asrın felaketi'nden etkilenen bölgelerimizdeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı toplamda 653 bin 178 olarak planlanmaktır. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, bilimsel çalışmalar öncülüğünde, inşa edilecektir." ifadeleri kullanıldı.