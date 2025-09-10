Haber Tarihi: 10 Eylül 2025 17:35 - Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 17:35

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi

8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından gözler, ara tatilin ne zaman başlayacağına çevrildi. Tatil hazırlığını önceden yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler, "Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını merak etti. İşte 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi.

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi
Okullarda 8 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte tatil dönemleri de araştırılmaya başlandı. Milli Bakanlığı'nın (MEB),Eğitim 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler bu soruya cevap arıyor.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla bütün illere gönderilen genelgeye göre, Okulların birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Birinci ara tatil ise 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü tamamlanıyor.
