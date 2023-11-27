Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 10:45

Okullar tatil mi? 27 kasım 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi? | İstanbul, Ankara'da son dakika okullal tatil mi?

27 Kasım okullar tatil mi 2023 kar tatili araştırmalarıyla birlikte hızlandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyordu. Son dakika Zonguldak Valiliğinden okul kararı geldi. MEB okullar tatil mi sorusu öğrenciler, milyonlarca veli ve öğretmen tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan olumsuz hava koşulları ile araştırılıyor. 20 Kasım Pazartesi günü bazı illerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Bu sebeple öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu hafta için de valiliklerden gelecek açıklamayı takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Valilikler ise il il yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları uyardı. Peki, 27 Kasım İstanbul'da bugün okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil? 27 Kasım okullar tatil mi 2023 İstanbul, Zonguldak, Antalya, Bursa, Ankara... Meteoroloji il il uyardı! MEB okullar tatil mi son dakika gelişmeleri...

Okullar tatil mi? 27 kasım 2023 bugün ve yarın okullar tatil mi? | İstanbul, Ankara'da son dakika okullal tatil mi?
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27 Kasım hangi illerde okullar tatil? sorusunun cevabı öğrenci, öğretmen ve aileler tarafından araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyordu. Son dakika Zonguldak Valiliğinden okul kararı geldi. MEB okullar tatil mi sorusu öğrenciler, milyonlarca veli ve öğretmen tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sorgulanıyor. 20 Kasım Pazartesi günü bazı illerde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edilmişti. Bu sebeple öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu hafta için de valiliklerden gelecek açıklamayı takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Valilikler ise il il yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları uyardı. Peki, 27 Kasım İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 27 Kasım okullar tatil mi 2023 İstanbul, Zonguldak, Antalya, Bursa, Ankara... Meteoroloji il il uyardı! MEB okullar tatil mi son dakika gelişmeleri... 
27 KASIM 2023 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 27 Kasım 2023 tarihinde okullardaki eğitim normal seyrinde devam edecek.

İstanbul Valiliği ya da diğer resmi kurumlardan bu konuya dair bir açıklama yok.

 ZONGULDAK OKULLAR TATİL

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

İSKENDERUN KAYMAKAMI DUYURDU!

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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