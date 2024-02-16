Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 11:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 11:35

Okan Buruk ve Nihan Buruk neden boşandı? Okan Buruk boşandı mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladıkları iddia edildi. Taraflardan ise henüz bir açıklama gelmezken "Okan Buruk boşandı mı? Okan Buruk ve Nihan Buruk neden boşandı? Nihan Buruk kimdir?" sorusu merak edilmeye başladı.

Okan Buruk ve Nihan Buruk neden boşandı? Okan Buruk boşandı mı?
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 2007 yılında dünyaevine girdiği 17 yıllık eşi Nihan Akkuş Buruk ile boşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Okan Buruk boşandı mı? Okan Buruk ve Nihan Buruk neden boşandı? 

2013 yılında da boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.

OKAN BURUK BOŞANDI MI?

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; 15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Akkuş Buruk sessiz sedasız boşandı.

Taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

NİHAN AKKUŞ BURUK KİMDİR?

1983 yılında dünyaya gelen doğan Nihan Buruk, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü mezunu. Modellik yaptığı zamanlarda ''Modda'' adlı televizyon programında sunuculuk yapan Nihan Akkuş Buruk, Almanya Almanya dizisinde de rol aldı.

Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen ''Top Model of The World 2003'' yarışmasında boy gösteren Türk manken Nihan Buruk ''Top Model'' seçilerek birinciliği kazanmıştı.

Buruk, 2002 yılında Japonya'da yapılan ''Miss International '' yarışmasında da 65 manken arasından ilk 10'a kalmıştı.
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