Haber Tarihi: 16 Kasım 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 10:29

Ogün Samast kimdir, tahliye oldu mu? kaç yaşında, evlendi mi? Ogün Samast kaç yıl ceza aldı, neden öldürdü?

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast tahliye edildi. Peki, Ogün Samast kimdir, tahliye oldu mu? kaç yaşında, evlendi mi? Ogün Samast kaç yıl ceza aldı, neden öldürdü?

Ogün Samast kimdir, tahliye oldu mu? kaç yaşında, evlendi mi? Ogün Samast kaç yıl ceza aldı, neden öldürdü?
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden 'koşullu salıverilme' kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi. Peki, Ogün Samast kimdir, tahliye oldu mu? kaç yaşında, evlendi mi? Ogün Samast kaç yıl ceza aldı, neden öldürdü?
OGÜN SAMAST KİMDİR?
Ogün Samast 28 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

19 Ocak 2007 tarihinde, İstanbul'un Osmanbey semtinde Halaskargazi Caddesi üzerindeki Agos gazetesi binası önünde gazeteci Hrant Dink'i Yasin Hayal'in azmettirmesiyle öldüren kişi olarak kamuoyu tarafından tanındı.

Aslen Trabzonlu olan Samast, ortaokul mezunu.

Samast, suç işlerken 17 yaşında olması sebebiyle çocuk mahkemesinde yargılandı.

OGÜN SAMAST NE ZAMAN HAPSE GİRDİ?

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007'de Samsun otogarında yakalandı.


24 Ocak 2007'de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi.

Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50'de tahliye edildi.
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Samast'ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

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