NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı

21 Aralık NTV Spor canlı izlemek isteyenler ve NTV Spor yayın akışını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. NTV Spor bugün hangi maçlar ve hangi programlar var? İşte 21 Aralık NTV Spor yayın akışı ve frekans bilgisi...

21 Aralık 2017 02:24
NTVSpor CANLI izle, NTVSpor frekans bilgisi yayın akışı
NTV Spor canlı izleme ve yayın akışı burada! 21 Aralık NTV Spor yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki NTV Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...

NTV SPOR YAYIN AKIŞI NEDİR?



NTV SPOR FREKANSLAR


Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail deplasmanında Maccabi FOX'la karşı karşıya gelecek.

Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanacak Maccabi FOX-Fenerbahçe Doğuş maçı TSİ 22.05'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'ndeki 13. maçında dün Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertlilerin 9 galibiyet, 4 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, Avrupa'da oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanarak dış sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Yunanistan deplasmanında dün Panathinaikos Superfoods'a 89-76 kaybeden Maccabi FOX ise 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija'nın çalıştırdığı Maccabi FOX, Avrupa'daki son iki maçından da yenik ayrıldı.

Maccabi FOX'a karşı son iki maçını da kaybeden Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.

Takım İstatistikleri – Hücum (Maccabi FOX – Fenerbahçe Doğuş)

Sayı: 79.7 – 81.0

Toplam Ribaund: 37.8 – 32.7
Hücum Ribaundu: 12.0 – 9.7
Savunma Ribaundu: 25.8 – 23.0
Asist: 17.0 – 19.7
Top Çalma: 6.2 – 6.0
Blok: 4.0 – 3.9
2 Sayı Yüzdesi: %51.7 - %54.1
3 Sayı Yüzdesi: %33.6 - %42.4
SA Yüzdesi: %67.4 - %77.1
Verimlilik: 90.4 – 96.5

Takım İstatistikleri – Savunma (Maccabi FOX – Fenerbahçe Doğuş)

Sayı: 80.8 – 73.1
Toplam Ribaund: 35.2 – 31.1
Hücum Ribaundu: 10.3 – 10.8
Savunma Ribaundu: 24.8 – 20.2
Asist: 18.0 – 16.3
Top Çalma: 5.8 – 6.2
Blok: 3.2 – 2.5
2 Sayı Yüzdesi: %49.9 - %50.5
3 Sayı Yüzdesi: %37.5 - %33.9
SA Yüzdesi: %80.8 - %76.8
Verimlilik: 88.5 – 75.4

İstatistik Liderleri (Maccabi FOX – Fenerbahçe Doğuş)

Sayı: Jackson 14.0, Cole 13.5, Thomas 12.6 / Vesely 14.3, Wanamaker 13.5, Datome 11.8
Ribaund: Tyus 6.2, Bolden 4.8 / Melli 5.1, Vesely 4.6
Asist: Cole 4.2, Jackson 3.8 / Sloukas 5.9, Wanamaker 4.5
Top Çalma: Cole 1.5, Bolden 1.1, Jackson 1.0 / Wanamaker 1.6
Blok: Tyus 1.2, Parakhouski 1.1, Bolden 1.0 / Vesely 1.1, Thompson 0.9, Melli 0.6
Verimlilik: Cole 13.4, Jackson 13.2, Thomas 11.9 / Vesely 18.1, Wanamaker 15.2, Sloukas 14.2

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