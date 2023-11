No Nut November: Kasım ayında neden mastürbasyon yapılmaz?

Erkeklerin Kasım ayı boyunca her türlü cinsel ilişkiden vazgeçmesi yönündeki yıllık internet mücadelesi başladı, ancak erkek sağlığı uzmanları tüm faydaların sizin kafanızda olduğunu söylüyor.2011'deki kuruluşundan bu yana, No Nut November hareketinin takipçileri, boşalmadan kaçınmanın zihinsel sağlıklarını ve berraklığını iyileştirdiğini, mide-bağırsak sorunlarını ve özgüvenlerini artırdığını düşünüyor.No Nut November, katılımcılarına Kasım ayı içinde mastürbasyon başta olmak üzere boşalmanın yasak olduğu bir internet yarışıdır. Esasen No Nut November hiciv amacı taşısa da kimi katılımcılar boşalmaktan ve pornodan kaçınmanın sağlık için iyi olduğunu savunmuştur.Urban Dictionary'de No Nut November başlığı 2011'de açıldı. 2017'de ise sosyal medyada viral halini aldı.Çoğunlukla Reddit'teki NoFap ile ilişkilendirilir. Reddit'in NoNutNovember subreddit'i Kasım 2018'de 16500, Kasım 2019'da 52000 ve Kasım 2020'de ise 63200 takipçiye ulaşmıştır.