Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? | Newcastle United - Arsenal maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 28 Eylül 2025 13:48 -
Güncelleme Tarihi:
28 Eylül 2025 13:48
Newcastle United - Arsenal maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Newcastle United - Arsenal maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Newcastle United - Arsenal maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Newcastle United - Arsenal maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Newcastle United ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Newcastle United - Arsenal maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Newcastle United - Arsenal maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Newcastle United, Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United - Arsenal maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Newcastle United - Arsenal maçı 28 Eylül Pazar günü saat 18:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
