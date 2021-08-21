Ne Adanaspor güldü ne de Gençlerbirliği!

TFF 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Adanaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ne Adanaspor güldü ne de Gençlerbirliği!
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21 Ağustos 2021 23:40
TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Adanaspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve puanını 2 yaptı. Gençlerbirliği ise bu beraberlikle ilk puanını almış oldu.

Adanaspor, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Manisa FK'yı ağırlayacak.


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