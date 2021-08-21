TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Gençlerbirliği'ni ağırladı.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından Adanaspor, üst üste 2. beraberliğini aldı ve puanını 2 yaptı. Gençlerbirliği ise bu beraberlikle ilk puanını almış oldu.



Adanaspor, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Manisa FK'yı ağırlayacak.



