Napoli, MANU'dan Tuanzebe ile anlaştı iddiası!

Napoli'nin Manchester United oyuncusu Axel Tuanzebe'yi kiralamak için İngiliz kulübüyle anlaştığı öne sürüldü.



Fabrizio Romano, İtalyan ekibinin, bonservisi Manchester United'da olan ve Aston Villa'da forma giyen Tuanzebe için 500 bin euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralanması için anlaştığını aktardı.



Haberde anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.



24 yaşındaki İngiliz stoper bu sezon Aston Villa ile toplamda 11 maçta görev aldı.





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