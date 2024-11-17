Mustafa Denizli: 'Arda Güler, mutlu gelmiyor!'

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, HT Spor'da A Milli Takım'ın Galler ile oynadığı maçı değerlendirdi.



Denizli, "Arda'da az oynamaktan kaynaklı "hamlık" var mıydı?" sorusunun ardından, "O doğaldır. Arda, Real Madrid'den gelişlerinde eskisi gibi moral değerleri üst düzeyde gelmiyor artık. Orada psikolojik olarak bir mutluluk yaşamıyor." diye konuştu.



Mustafa Denizli, "Geçen sene formayı daha net kaparım umudu bu sene biraz azalmış vaziyette mi?" sorusuna ise "Azalmış vaziyette." yanıtını verdi.



Denizli, son olarak, "Bu Real Madrid, geçen seneden daha kötü bir Real Madrid ama..." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Fark etmez. Skor ve netice olarak daha kötü. Rakipleri arttı. Takım performansı düştü. Takım performansı daha yüksek olduğu dönemde daha fazla süre alırken, takım daha kötü giderken daha az süre alması çok fazla etki yapar, olumsuzluk yapar." açıklamasında bulundu.



MONTELLA NE DEDİ?



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ardından, basın toplantısında gelen, "86. dakikada Arda Güler - Kaan Ayhan değişikliğinde hocanın planı neydi? Bu plan başarılı oldu mu?" sorusuna, "Arda'yı sahadan almak gerçekten zor bir iş, hiçbir zaman çıkartmak istemezsiniz. Dahice ve hızlı oynayan bir oyuncu. Uzun zamandır devamlı oynamıyor. Fiziksel olarak devam edemeyeceğine kanaat getirmiştim. Kaan, bize fiziksel bir güç kattı ve orta sahayı toparladı." cevabını verdi.



