Muslera sakatlandı mı? Muslera kaç maç, hafta yok?

Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynandı, 11'i ligde 3'ü kupada olmak üzere son 14 resmi maçını kazanan lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, seyircisinin de desteğiyle 3 puanı kapıp seriyi sürdürmek ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak istiyordu.Hatayspor mağlubiyeti sonrası evinde Antalyaspor'u 2-0'la geçerek moral depolayan Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ise deplasmandaki kötü gidişatını zorlu maçta durdurmanın hesaplarını yapıyordu.Okan Buruk'un planları tuttu. Cim Bom, 12. saniyede Maxi Gomez'in attığı golle 1-0 geriye düşse de 18'de Dries Mertens ve 53'te Mauro Icardi'nin (pen.) golleriyle 2-1 kazanmasını bildi. Serisini 15 maça çıkartan, puanını da 54'e yükselten Sarı-Kırmızılılar dev galibiyete çok sevinemedi.Karşılaşmanın 82. dakikasında kaleci Fernando Muslera sakatlandı. Bakasetas'la girdiği mücadele sonrasında sakatlık geçiren Uruguaylı eldiven oyuna devam edemedi, sedyeyle kenara geldi. Kalan bölümde Aslan'ın kalesini Okan Kocuk korudu.