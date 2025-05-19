Muslera Neden Galatasaray'dan Gidiyor?

Fernando Muslera, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan ettiği maçta attığı penaltı golü sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Bu duygusal anlar, tecrübeli kalecinin takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Maç sonrasında taraftarlarla vedalaşır gibi hareketleri de bu ayrılık söylentilerini destekledi.

38 yaşındaki Fernando Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli eldivenin, kariyerinin son bölümünde ülkesine dönerek Uruguay'da futbol hayatına devam etmeyi planladığı iddia ediliyor. 14 yıldır Galatasaray kalesini başarıyla koruyan Muslera'nın ailesine daha yakın olmak istemesi de bu kararda etkili olabilir.

Uzun yıllar boyunca Süper Lig'in en iyi kalecilerinden biri olarak performans sergileyen Fernando Muslera, ruhsal ve mental olarak yorgun düşmüş olabilir. 38 yaşına gelen tecrübeli file bekçisi, kariyerinin sonuna yaklaşırken yeni bir başlangıç yapmak ve ülkesinde farklı bir deneyim yaşamak isteyebilir. Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan Muslera'nın, kariyerini kendi ülkesinde noktalamak istemesi oldukça doğal bir tercih olarak görülebilir.